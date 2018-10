Blake Griffin faz máximo de carreira pelos invencíveis Pistons

Blake Griffin teve uma noite inesquecível em Detroit. O poste dos Pistons nunca tinha marcado tantos pontos num jogo. Assinou 50 e foi decisivo na vitória da sua equipa sobre os Philadelphia 76ers, por 133-132, no prolongamento.

Griffin ainda conquistou 14 ressaltos e fez seis assistências. Andre Drummond, com 14 pontos e 16 ressaltos, Reggie Jackson, com 23 pontos, e Ish Smith, com 21, também estiveram em destaque. Embid foi o melhor dos 76ers, com 33 pontos, 11 ressaltos e sete assistências.

Os Pistons continuam imbatíveis na NBA. Três jogos, três vitórias. Já a equipa de Philadelphia somou a segunda derrota, em quatro jogos.

NBA

Resultados

Denver Nuggets-Sacramento Kings, 126-112

New Orleans Pelicans-LA Clippers, 116-109

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers, 133-132