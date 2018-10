Passadeira 3D. "Só mesmo ao parar é que notamos"

Em Milheirós, junto ao Colégio Novo da Maia, a passadeira 3D já virou uma atração turística. A primeira passadeira tridimensional coloca as riscas brancas uns bons centímetros mais altos do que a estrada. Mas tudo não passa de uma ilusão de ótica, mais percetível em vídeo do que a olho nu.

Quem lá passa não percebe de imediato que está a travar junto à primeira passadeira 3D em Portugal, uma vez que o efeito apenas é conseguido num dos sentidos de trânsito.

Álvaro já cruzou a passadeira 3D de carro, de dia e de noite, só para perceber o efeito. "Nota-se, nota-se, parece que está mais elevado, tem aquela altura, mas não vi uma coisa assim tão transcendente que justifique tanto aparato”, diz à Renascença dentro do carro.

Decidiu passar novamente junto do Colégio Novo para perceber o efeito, diz ser uma passadeira diferente, mas comenta que esperava “algo que desse mais nas vistas”.