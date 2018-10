Denver em alta na NBA

Os Denver Nuggets estão a ter um arranque de temporada sensacional e provam-no a cada jogo que realizam. A equipa do Colorado conquistou a quarta vitória, em quatro jogos, na última madrugada, depois de bater os Sacramento Kings, por 126-112.

Os Nuggest voltam a impressionar pelo poder coletivo. Sem uma grande estrela, é o grupo que brilha. Jamal Murray foi o melhor marcador da equipa, com 19 pontos. Gary Harris marcou 18, Millsap contribuiu com 15 e Nikola Jokic fez duplo-duplo, com 14 pontos e 12 ressaltos.

O melhor marcador do encontro foi Marvin Bagley III, que saltou do banco dos Kings para fazer 20 pontos. A equipa de Sacramento somou a terceira derrota, em quatro jogos.

NBA

Resultados

Denver Nuggets-Sacramento Kings, 126-112

New Orleans Pelicans-LA Clippers, 116-109

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers, 133-132