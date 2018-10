Derrota de Amesterdão

A derrota do Benfica com o Ajax, em Amesterdão, é o grande destaque nas manchetes dos três jornais desportivos. A equipa portuguesa perdeu, por 1-0, sofreu o golo aos 90+2' e complicou as contas do apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"Oitavos são uma Odysseia", escreve "O Jogo", destacando o nome do guarda-redes do Benfica, que foi uma das principais figuras da partida.

"Amesterdor", titula "A Bola". "Inglório", avalia o "Record". Golo do Ajax nasce de um erro de Conti, que ficou arrasado, e as contas complicam-se.

O FC Porto joga com o Lokomotiv, em Moscovo, esta noite, e os três jornais oferecem antevisão da partida que começa às 20h00. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Outro destaque transversal é a renovação de Acuña. O Sporting segura o argentino até 2023.