Mais cacifos, melhor comida e mais funcionários. Alunos em protesto em escola de Almada

Mais de um mês depois do inicio das aulas, ainda há escolas a funcionar sem condições. É o caso da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, em Almada, no distrito de Setúbal, onde os alunos estão em protesto, esta quarta-feira.

Estão concentrados à porta da escola com faixas a pedir cacifos e comida com mais qualidade no refeitório. "Há também o problema do subdimensionamento dos balneários. Muitas vezes há turmas que têm que dividir balneários que não têm tamanho para isso", diz Beatriz Mendes, porta-voz do protesto.