Tempestade "Leslie". Danos no turismo podem ser superiores aos dos incêndios

Quase duas semanas depois da tempestade "Leslie", ainda se fazem contas aos estragos. No setor do turismo, os danos podem ter sido maiores do que nos incêndios - mais de uma centena de estruturas turísticas sofreram prejuízos elevados. Muitos ainda não conseguiram reabrir portas desde a tempestade que varreu o país no passado dia 13.

O presidente do Turismo do Centro pede, por isso, que as empresas que sofreram estragos possam ser ajudadas pelo Governo e beneficiar das facilidades financeiras criadas para as empresas afetadas pelo incêndios.

Pedro Machado pede especial atenção "às empresas que foram atingidas nos seus equipamentos", para que possam "ter fundos de tesouraria para suprir necessidades urgentes de pagamentos".

O Turismo do Centro está a trabalhar com o Turismo de Portugal e com o governo para que seja criada uma linha de crédito bonificada, com um período de carência entre os seis meses a um ano.

A tempestade que atingiu Portugal a 13 de outubro originou 20 mil sinistros cujos danos são ressarcidos pelas seguradoras com cerca de 45 milhões de euros, anunciou na terça-feira a Associação Portuguesa de Seguradores. De acordo com a mesma associação, os prejuízos em atividades comerciais e industriais ascendem aos 20 milhões de euros.

Contudo, diz Pedro Machado, "existem alguns investimentos cuja cobertura dos seguros não é suficiente para fazer face ao investimento necessário para repor a operacionalidade".

O levantamento dos prejuízos ainda está a ser feito, mas o presidente do Turismo do Centro admite que as contas finais venham a ser ainda mais elevadas do que nos incêndios do ano passado.