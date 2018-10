Galamba espera ser “o homem certo” para secretário de Estado da Energia

Veja também:



O novo secretário de Estado da Energia disse esperar ser "o homem certo" para tutelar a pasta governamental do setor, escusando-se a responder às críticas à sua nomeação.

"Sou o homem que neste momento está na Energia e espero que seja o homem certo", disse João Galamba aos jornalistas, terça-feira, em Serpa, no distrito de Beja, depois de ter sido questionado sobre se é o homem certo para ser secretário de Estado da Energia.

Instado pelos jornalistas a reagir às críticas à sua nomeação como secretário de Estado da Energia, no âmbito da recente remodelação do Governo, respondeu: "Não tenho de responder às críticas, tenho de fazer o meu trabalho e isso será a resposta a toda e qualquer crítica".

Questionado sobre as principais medidas da proposta de Orçamento do Estado para 2019 no setor da energia, lembrou "medidas que são já conhecidas", como a "de redução do défice tarifário, portanto, de redução do preço da eletricidade", que "é uma das medidas importantes deste Orçamento".

João Galamba falava à margem da última de uma série de sessões que o Governo, liderado pelo socialista António Costa, promoveu entre a passada sexta-feira e esta terça-feira para apresentar a proposta de Orçamento do Estado para 2019 a militantes do PS.

Foram as primeiras declarações do socialista aos jornalistas após ter tomado posse, na passada quarta-feira, como secretário de Estado da Energia.