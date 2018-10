Pedro Sousa avança no Peru, Gastão Elias fica pelo caminho

Pedro Sousa passou, esta terça-feira, aos oitavos-de-final do Challenger de Lima, no Peru. Sorte diferente teve o compatriota Gastão Elias.

Sousa, número dois nacional e atual número 138 do mundo, não teve grandes dificuldades para bater o belga Arthur De Greef, número 254 do "ranking" ATP, por duplo 6-3, em pouco mais de uma hora e um quarto.

Elias também ficou despachado em dois "sets", embora com derrota. O número três do ténis português, 198.º da hierarquia mundial, perdeu por 6-1 e 7-6(5) diante do argentino Juan Ignacio Londero, 122.º ATP.

Pedro Sousa espera pelo vencedor do duelo entre o uruguaio Pablo Cuevas, múmero 66 do mundo e primeiro cabeça-de-série do torneio, e João Domingues, número quatro luso e 229.º colocado do "ranking".