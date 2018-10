Trump diz que morte de jornalista saudita foi "um dos piores encobrimentos da história"

Khashoggi, crítico do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, era colunista do Washington Post e residente nos EUA. Os comentários de Trump nos últimos dias foram desde ameaçar a Arábia Saudita com consequências "muito severas" e mencionar possíveis sanções económicas, a comentários mais conciliatórios destacando o papel do país como aliado dos contra militantes islâmicos e iranianos, bem como o papel de grande comprador de armas aos país.

Trump disse que ainda que falou com o príncipe Mohammed que rejeitou qualquer envolvimento com a morte do jornalista. "Esta execução nunca devia ter acontecido, nem o encobrimento".

Erdogan pediu a Riad que procure "de alto a baixo" para descobrir quem são os responsáveis pela morte de Khashoggi no consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro.

O presidente Donald Trump disse esta terça-feira que as autoridades sauditas realizaram o "pior encobrimento de sempre" do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Isto enquanto os EUA prometem revogar os vistos de alguns dos supostos responsáveis.

Esta terça-feira, Trump disse que o caso de Khashoggi foi mal tratado pelas autoridades sauditas. " Alguém realmente estragou tudo. Eles fizeram o pior encobrimento de todos os tempos", disse Trump.

Trump não quis dizer quem foi o responsável maior do assassinato, mas o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que os Estados Unidos identificaram parte do governo saudita e das autoridades de segurança que acredita estarem envolvidas no assassinato de Khashoggi e garantiu que o país irá tomar as medidas apropriadas, incluindo a revogação de vistos destes elementos nos EUA.

Com o desenrolar da crise nas últimas três semanas, a Arábia Saudita mudou o tom sobre Khashoggi. Riade inicialmente negou o conhecimento do destino ddo jornalista antes de dizer no sábado que foi morto em resultado de uma luta dentro do consulado, numa versão que mereceu o ceticismo de vários governos ocidentais.

A imprensa estatal saudita afirmou no sábado que o rei Salman demitiu cinco oficiais por causa do assassinato cometido por uma equipa de 15 homens, incluindo Saud al-Qahtani, um dos principais assessores do príncipe Mohammed.

De acordo com duas fontes da inteligência, Qahtani comandou o assassinato de Khashoggi dando ordens pelo Skype.

O rei Salman, de 82 anos, entregou o dia-a-dia da Arábia Saudita ao príncipe herdeiro de 33 anos.

Morto e desmembrado

As autoridades turcas suspeitam que Khashoggi foi morto e desmembrado dentro do consulado em Ancara por agentes sauditas.