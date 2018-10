Ronaldo triunfa no reencontro com Manchester e Mourinho

Cristiano Ronaldo foi feliz no regresso a Old Trafford. A Juventus derrotou o Manchester United, por 1-0, em jogo da terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões, e leva três vitórias em três partidas.

Num jogo que também representou o reencontro entre CR7 e José Mourinho, o avançado português foi titular, tal como o compatriota João Cancelo, mas não marcou. Quem o fez foi Dybala, aos 17 minutos.

Com este resultado, a Juve está no primeiro lugar do grupo, com nove pontos. O United de Mourinho está em segundo, com quatro. Segue-se o Valência, com dois pontos, e por fim o Young Boys, com apenas um.