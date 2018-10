Liga dos Campeões

Rui Vitória não se rende à "crueldade" do minuto 92

23 out, 2018 - 22:31

O treinador do Benfica salienta que a sua equipa não merecia perder com um golo aos 92 minutos. Vitória está confiante na passagem aos oitavos-de-final, apesar da derrota com o Ajax.