Pizzi: "Não merecíamos este desfecho"

Pizzi uniu-se às vozes de tristeza do Benfica, após a derrota com o Ajax, por 1-0, e admitiu que custa perder com um golo nos descontos.

"Acho que é óbvio que nos faltou o golo. Estou bastante orgulhoso de toda a equipa, porque desde o primeiro tempo mostrámos personalidade e muita confiança. Não merecíamos este desfecho final", sublinhou o médio encarnado, após a partida, em declarações à Eleven Sports.

Pizzi admitiu que o Benfica sai de Amesterdão "com um sabor amargo", mas que vai "fazer tudo para vencer o próximo jogo". O objetivo continua a ser os oitavos-de-final: "Aquilo que mais queremos é estar na próxima. Vamos tentar vencer o próximo jogo com o Ajax para deixarmos as contas deste grupo mais complicadas e ficar na luta até ao último jogo".

Gedson e Jardel afinam pelo mesmo diapasão



Tal como o colega do miolo, Gedson assumiu tristeza pela circunstância da derrota com o Ajax, mas expressou o desejo de "levantar a cabeça".

"Estamos tristes, queríamos a vitória. Cabe-nos levantar a cabeça e lutar pelo objetivo. Fizemos o nosso trabalho, infelizmente o golo surgiu num lane fortuito quando ninguém estava à espera. Nada está perdido, iremos lutar até ao último jogo e até ao último minuto", assegurou o jovem.

Jardel, que recuperou a tempo de ser foi titular em Amesterdão, falou do "sabor amargo" deixado pelo golo de Mazraoui, aos 92 minutos.

"Apesar do grande jogo que fizemos, esse golo no último minuto deixa-nos muito tristes. Agora, é levantar a cabeça. Temos o confronto direto com eles daqui a duas semanas. É trabalhar em busca desse objetivo. Foi um grande jogo de ambas as partes. Infelizmente, não fizemos golo, mas criámos as oportunidades. Há que tirar coisas boas", frisou o capitão.