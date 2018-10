Escada rolante colapsa em Roma e fere adeptos russos

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, depois de uma queda numa escada rolante do metro em Roma, Itália, anunciaram esta segunda-feira as autoridades.

A maioria das vítimas são de nacionalidade russa e estavam na capital italiana para assistir ao jogo entre a Roma e o CSKA de Moscovo, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol.



O incidente ocorreu na estação de metro Repubblica, perto da de Roma Termini, existindo imagens que mostram as escassas rolantes a funcionarem uma velocidade elevada acima do normal, com várias pessoas a caírem.

As equipas de emergência, bombeiros e policiais foram chamados para o local para responderem à ocorrência.

A maioria das vitimas apresenta ferimentos na zona das pernas, enquanto a pessoa com ferimentos graves foi transportada para um hospital de urgência com lesões ao nível de um pé.