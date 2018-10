Acuña renova com o Sporting até 2023

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato de Marcos Acuña, até 2023.

Foi em comunicado no site oficial que os leões deram a notícia, acrescentando que a cláusula de rescisão do extremo argentino, de 26 anos, se mantém nos 60 milhões de euros. Acuña esteve para rescindir com o Sporting, após as agressões em Alcochete, mas mudou de ideias à última hora e manteve-se no plantel. Eis o prémio pela perseverança.

Acuña tem sido titular praticamente indiscutível no Sporting, desde que chegou, no início da temporada passada. Desde então, leva 64 partidas de leão ao peito, com seis golos marcados. Esta época, já fez 10 jogos.