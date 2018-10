Bayern bate AEK e continua no topo do grupo do Benfica

O Bayern Munique visitou e venceu o AEK de Atenas, esta terça-feira, por 2-0. Com este resultado, o campeão alemão manteve-se, com o Ajax, na liderança do grupo E da Liga dos Campeões, o do Benfica.

Num duelo mais equilibrado do que se esperaria, o Bayern teve, ainda assim, o ascendente. Contudo, foi apenas após a hora de jogo que conseguiu desbloquear o marcador, por intermédio de Javi Martínez, aos 61 minutos. Dois minutos depois, o inevitável Lewandowski ampliou.

Os bávaros somam sete pontos, os mesmos que o Ajax e mais quatro que o Benfica. Os holandeses derrotaram as águias. O AEK, que teve André Simões no onze, está no último lugar do grupo, sem qualquer ponto.

Valência empata sem portugueses



O Valência foi empatar, a uma bola, ao terreno do Young Boys.

A equipa "che", que não contou com Gonçalo Guedes e Rúben Vezo, marcou primeiro, aos 26 minutos, por Michy Batshuayi. Contudo, ao minuto 55, Guillaume Hoarau empatou, de grande penalidade.

O Valência atrasa-se, assim, num grupo que tem, também, Juventus e Manchester United. Os italianos têm nove pontos, após baterem os ingleses, que têm quatro. Os espanhóis têm dois pontos e os suíços zero.

[notícia atualizada às 22h10]