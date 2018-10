Rafa Soares e o Braga: "Num dérbi não há favoritos"

Rafa Soares, lateral do Vitória de Guimarães, quer vencer o dérbi minhoto frente ao Braga, no Estádio D.Afonso Henriques, e desvaloriza a goleada sofrida por 5-0 na temporada passada.

Em declarações à imprensa à margem de uma visita a uma escola em Guimarães, o lateral esquerdo acredita que não há um favorito para o jogo de sexta-feira:

"Um dérbi é sempre especial, principalmente para os adeptos. Temos a ambição de ganhar como temos sempre e estamos a trabalhar diariamente para isso. Vamos entrar com tudo para conseguir os três pontos. Não há favoritos num dérbi".

"As duas equipas estão num bom momento de forma e nós estamos em ascenção. Vamos dar uma boa resposta", prometeu o português.

Na última partida entre as duas formações em Guimarães, os vitorianos foram goleados por 5-0, resultado que ditou a saída de Pedro Martins do comando técnico da equipa. Rafa Soares acredita que esse jogo não terá influência no próximo duelo:

"Não interefere em nada com este jogo. Os jogos têm a sua história e mesmo a nível emocional, não tem nada a ver com o presente".

O Vitória de Guimarães-Braga tem hora marcada para sexta-feira às 21h15, no Estádio D.Afonso Henriques.