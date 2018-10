Sporting já vendeu mais de 42 mil bilhetes para a receção ao Arsenal

O Sporting revelou, esta terça-feira, que está perto da casa cheia para a dupla jornada com o Arsenal, da Liga Europa. Os adeptos leoninos já compraram mais de 42 mil bilhetes para o jogo em Alvalade e esgotaram os 5.335 que lhes estavam atribuídos para a partida em Londres.

No site oficial, o Sporting refere que os bilhetes para o jogo em Lisboa continuarão à venda, pelo que, se não houver casa cheia, estará muito perto. Os bilhetes estão à venda por 15 euros para sócios e 25 euros para os restantes adeptos. As portas abrirão 1h30 antes do apito inicial.

O Sporting recebe o Arsenal na quinta-feira, às 17h55, no Estádio José Alvalade. Duas semanas depois, a 8 de novembro, visita os "gunners", às 20h00, no Emirates Stadium, em Londres. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.