Sérgio: "Só estando muito atentos é que podemos levar os três pontos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, diz que será um jogo difícil frente ao Lokomotiv de Moscovo, mas espera conquistar os três pontos.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão da partida da Liga dos Campeões, o técnico dos dragões recusa "conforto" extra devido aos quatro pontos já amealhados, ao contrário do Lokomotiv que ainda não tem qualquer ponto:

"É um jogo importante para eles, que pode reabrir o objetivo de passar aos oitavos de final. Só estando mais vivos e atentos é que podemos levar um resultado positivo que são os três pontos".

Sérgio admite que a equipa adversária está bem estudada e respondeu aos elogios de Semin:

"Apesar de eles quererem estabelecer uma posição ofensiva, vão ter de estar equilibrados e nós analisámos a equipa como um todo, quer a nível individual como coletivo, e quais são as suas dinâmicas, olhando para aquilo que nós somos e o que podemos fazer para explorar alguma fragilidade".

"Eles usam um avançado como referência forte na frente, trocas entre os dois irmãos que jogam na frente, muita largura e profundidade do lateral direito. Estamos preparados para essas dinâmicas deles", adicionou.



Sérgio Conceição diz "não olhar para as estatísticas", que mostram que os dragões venceram todos os seis jogos que realizaram em Moscovo.

Sobre a ausência de Aboubakar, Sérgio admite que com o camaronês e também Soares "o grupo seria mais forte", mas tentará arranjar soluções para "colmatar essas duas ausências".

Reencontro com Éder e Otávio em dúvida

A melhor temporada da carreira de Éder foi no Braga, com Sérgio Conceição no comando da equipa. Convidado por um jornalista russo, em tom de brincadeira, a ensinar Semin a retirar o melhor do avançado português, Sérgio elogiou o avançado e o técnico russo:

"Foi um ano fantástico, tanto dele como do Zé Luis. Não tenho de explicar nada ao treinador do Lokomotiv, que sabe tanto ou mais do que eu. É muito experiente para saber como extrair o potencial do Éder, que é muito e que já nos deu tantas alegrias, como um título europeu. É um jogador fantástico e uma grande pessoa".

Sérgio esclareceu ainda que Otávio continua em dúvida para a partida e só será decidido se pode ser opção após o treino desta terça-feira e até à hora do jogo:

"Fez treino integrado condicionado ontem, e está com a equipa. Vamos ver como se sente hoje e decidimos até à hora do jogo. Pode ir ao banco, jogar ou ficar de fora".

O Lokomotiv de Moscovo-FC Porto tem data marcada para quarta-feira, às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, minuto-a-mintuo, em rr.sapo.pt.