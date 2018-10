Maxi quer chutar o Lokomotiv para canto e aproximar-se dos oitavos-de-final

Maxi Pereira quer tirar o Lokomotiv da corrida pelos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, em Moscovo, uma vez que isso significaria que o FC Porto daria passo importante rumo à próxima fase.

"Vamos jogar contra uma equipa que tem a hipótese de somar os três pontos e pôr-se na luta num grupo equilibrado. Vai ser um jogo difícil. Queremos fazer um jogo inteligente, queremos sacar os três pontos e estamos preparados para um jogo muito duro, mas para ganhar. Temos esse objetivo de chegar as oitavos-de-final e este vai ser um jogo muito difícil e estar preparados para todas as circunstancias do jogo", afiançou o lateral, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão.

Maxi pretende impor o jogo do Porto, já que o Lokomotiv é uma equipa com "jogadores de grande nível" e que "joga bem" se a deixarem jogar: "Respeitamo-los muito. Temos preparado este jogo há alguns dias e vamos tentar cumprir a estratégia que o mister nos tem passado. Temos os nossos pontos fortes e vamos estar concentrados ofensivamente".

Manuel Fernandes "é um jogador muito importante no Lokomotiv", mas Maxi assegurou que os dragões não trabalham em função de individualidades. O lateral-direito não teme o frio de Moscovo:

"Quanto estamos numa prova como esta, jogamos em estados cheios com equipas de grande valor. Maior motivação que essa não há. Viajar longe ou jogar em temperaturas baixas não afeta nada. Já estamos habituados, são circunstâncias normais e não afeta nada", frisou.

O Porto defronta o Lokomotiv na quarta-feira, às 20h00, em Moscovo. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.