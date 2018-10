Francisco apresenta livro em encontro com jovens e idosos

O Sínodo dos Bispos sobre os jovens, que está a decorrer em Roma, foi o momento escolhido para apresentar o projeto global para uma “nova aliança entre gerações” e o livro que dele já resultou. A apresentação vai decorrer durante o encontro, esta terça-feira à tarde, em que o Papa Francisco vai responder a perguntas de um grupo de jovens e idosos, oriundos da Colômbia, Itália, Malta e Estados Unidos, e entre os quais estará o realizador Martin Scorsese.

Com o título "Partilhando a Sabedoria do Tempo", o livro tem prefácio do próprio Papa, e vai ser lançado em nove línguas. Inclui 250 entrevistas a idosos recolhidas em mais de 30 países com a ajuda da ONG ‘Unound’ e do Serviço Jesuíta aos Refugiados.

As histórias são comentadas na obra pelo Papa Francisco, em diálogo com o padre e jornalista Antonio Spadaro. O jesuíta, diretor da revista 'La Civiltà Cattolica, será um dos participantes no encontro que vai decorrer no Instituto Patrístico Augustinianum, e no qual marcará igualmente presença o arcebispo do Panamá, D. José Domingo Ulloa Mendieta, presidente do Comité Organizador da Jornada Mundial da Juventude 2019.

“A fé não é pagar a portagem para o Céu, não é pagar a salvação”, sublinha o Papa no livro, que aborda temas como trabalho, o amor, a morte e a esperança.

“Hoje, os jovens precisam dos sonhos dos idosos para terem esperança, para terem um amanhã”, escreve ainda Francisco no prefácio, onde afirma ainda que a vida “não é parte de um filme”, mas “uma aventura na qual é preciso lançar-se”, e que “o homem foi criado por Deus para fazer história, não para sobreviver na selva da vida”.

Francisco lembra ainda que “hoje, os jovens precisam dos sonhos dos idosos para terem esperança, para terem um amanhã”, e diz esperar que os avós sejam “sonhadores” e saibam “inspirar os jovens a correr em frente, com a criatividade da profecia”.

