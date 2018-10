Tata Martino vai deixar o Atlanta United no final da temporada

O Atlanta United anunciou, esta terça-feira, que Tata Martino não vai continuar no clube na próxima temporada.

Em comunicado no site oficial, o clube confirma que Martino recusou as negociações para a renovação do atual vínculo que termina no final de 2019.

O técnico argentino explica que a decisão não foi "fácil de tomar": "Adorei o meu período aqui no Atlanta United e estou orgulhoso do que conseguimos alcançar. Não é por motivos financeiros que saio, as negociações foram justas e sempre transparentes".

"Acho que é a altura certa para mudar, para mim e para a minha família. Estou agradecido ao clube por ter confiado em mim para deixar uma base sólida. Mas o mais importante são os objetivos que ainda temos para esta temporada", adicionou.

O Atlanta United é líder da conferência Este com 69 pontos em 33 jogos, e pode vencer o Supporter's Shield, título atribuído à melhor equipa da época regular, com uma vitória frente ao Toronto FC no próximo domingo.

O clube do estado da Geórgia já garantiu um lugar no "play-off" e é um dos favoritos a conquistar o título da MLS Cup.

Tata Martino chegou ao Atlanta United para a temporada de 2017 da MLS, depois de ter deixado o comando técnico da seleção argentina. O técnico deixa o clube americano com um registo positivo de 38 vitórias, 17 empates e 17 derrotas.