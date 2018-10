Benfica confirma acordo com a Google e recebe dados sobre "bloggers" anónimos

A Renascença confirmou, junto de fonte do Benfica, que a Google e outras plataformas digitais acordaram a cedência da informação sobre os "bloggers" anónimos que têm publicado conteúdos confidenciais sobre os processos judiciais em que o clube está envolvido.

Os termos do entendimento não são revelados, mas o acordo está fechado e o Benfica terá acesso a informação que poderá ajudar a descobrir a identidade dos "bloggers".

Os encarnados tinham apresentado queixa na Califórnia para forçar a Google, e outras plataformas digitais, a fornecer a informação sobre os indivíduos que estão a publicar dados privilegiados sobre o clube. Informações, que no entender dos responsáveis do Benfica, danificam a imagem do clube.

O jornal norte-americano "The New York Times" avançou, esta terça-feira, que a Google entregou a identidade dos "bloggers" anónimos, correspondendo, assim, às pretensões do clube português.