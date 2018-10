Corrida dos Campeões de 2019 será no México

A Corrida dos Campeões (ROC) de 2019 terá como palco o Autodromo Hermanos Rodríguez, perto da Cidade do México, capital do México. Será a estreia da prova em solo sul-americano.

O circuito serve regularmente de pista para o Grande Prémio do México de Fórmula 1. Para a ROC, será construído um circuito específico dentro da secção de estádio do autódromo, o Foro Sol.

"Estamos encantados por trazer a Corrida dos Campeões para a Cidade do México. O Foro Sol é uma arena incrível para assistir a desportos de motores e não é surpresa para nós que já tenha alcançado o estatuto de icónico para os fãs de Fórmula 1", afirmou o presidente da ROC, Fredrik Johnson, que também assegurou que a organização criará "um evento memorável para fãs de carros rápidos e pilotos ainda mais rápidos".

O evento decorre ao longo de dois dias, com a Taça das Nações a ter lugar no sábado, 19 de janeiro. Dois pilotos de cada nação lutam pelo título de "Nação Mais Rápida do Mundo". No domingo, realiza-se a Corrida dos Campeões, em que pilotos individuais lutam pelo troféu.

Ainda não se conhecem os pilotos que participarão, que tem por hábito incluir nomes da Fórmula 1, IndyCar, NASCAR, World Rallycross, Le Mans e WRC (Mundial de Ralis). Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Juan Pablo Montoya, Mattias Ekstrom e Sebastien Loeb são alguns dos pilotos que já venceram a ROC. O vencedor de 2018 foi o britânico David Coulthard.