Miguel Cardoso dá uma ajuda ao Porto. "Lokomotiv reage mal à perda da bola"

O FC Porto é favorito para o embate desta quarta-feira em Moscovo, contra o Lokomotiv, mas não deixará de passar por dificuldades. A ideia é expressa pelo avançado português do Dínamo, Miguel Cardoso, que chegou este ano ao futebol russo.

Em entrevista a Bola Branca, Miguel Cardoso, que marcou ao Lokomotiv, já esta temporada, aconselha o FC Porto a aproveitar a transição ofensiva, porque a equipa de Manuel Fernandes e Éder "reage mal à perda da bola.

"A imagem que tenho do Lokomotiv é de uma equipa com bons jogadores e que gosta de ter bola, mas reage mal à perda. A estratégia a adotar pelo Porto deve passar pelas transições, com Marega ou Brahimi. Essas transições poderão ter muito sucesso", acredita o ex-Tondela, caso os campeões nacionais sigam o seu conselho.

Miguel Cardoso elege o FC Porto como favorito, mas deixa a certeza de que "vai ser um jogo complicado". No Lokomotiv, o principal destaque é Manuel Fernandes. "Grande parte do jogo do Lokomotiv passa por ele. Na minha opinião, suspeita, pois sou português, é o jogador mais desta equipa", observa.

O Lokomotiv-FC Porto, a contar para a terceira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, está marcado para esta noite, às 20h00, em Moscovo. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Miguel Cardoso chegou esta temporada à Rússia, já depois de ter feito três jogos pelo Tondela, clube onde se destacou nas duas últimas épocas. Os bons desempenhos despertaram a atenção do clube moscovita e a "adaptação está a ser muito positiva".

Adaptação a um clube acostumado a portugueses e a um em particular. "O jogador que ficou mais bem visto, e de quem todos me falaram, foi o Danny. Disseram-me que gostavam muito dele. Foi o que deu mais nas vistas", relata.

Desde que chegou à Rússia, Miguel Cardoso tem jogado sempre pelo Dínamo, orientado por Dmitri Khokhlov. O avançado, de 24 anos, tem um golo, em seis jogos. O golo foi marcado ao Lokomotiv, adversário do FC Porto, no empate no dérbi da capital.

Para além, o atacante formado no Benfica, e com passagens por Rio de Mouro, E.Amadora, Real Massamá, Casa Pia e União da Madeira, vive a sua segunda experiência no estrangeiro. Isto após ter estado ligado ao Deportivo da Corunha, entre 2013 e 2015.