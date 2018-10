UGT considera que discussão do regime de reforma na Concertação Social é o “caminho certo”

O secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), Carlos Silva, considera importante que o ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, se tenha comprometido com a discussão do novo regime de antecipação de reforma, no parlamento e na Concertação Social.

Em entrevista à Renascença e ao jornal "Público", Vieira da Silva não esclarece como pensa fazer a transição para o novo regime de antecipação da reforma, mas alerta que a medida ainda tem de ser discutida.

Carlos Silva diz que, depois da afirmação polémica de Vieira da Silva, que “veio dizer que quem completasse os 40 anos de descontos para a segurança social tinha de levar em conta que só são 66 anos é que poderia sair”, era necessário “vir afirmar que afinal as coisas não são bem assim”.

Para Carlos Silva, foi importante o ministro afirmar que “ainda vai haver um decreto de lei, que esse decreto de lei ainda não está exatamente pensado como vai ser preparado, que haverá um período de transição, mas acima de tudo que quer levar o assunto à Concertação Social para discutir com os parceiros”, uma medida reclamada pela UGT.

O secretário-geral da UGT diz que o novo regime de reformas antecipadas é uma matéria que deve ser discutida pelos parceiros sociais. “Ai parece que vamos no caminho certo”, conclui.