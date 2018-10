Sub-19 do Ajax goleiam Benfica na Youth League

A equipa de sub-19 do Benfica foi goleada, esta terça-feira, por 3-0, no terreno do Ajax, a contar para terceira jornada da fase de grupos da Youth League.

Os golos da formação holandesa foram apontados por Victor Jensen, Ryan Gravenberch e Nicolas-Gerrit Kuhn.

O Benfica alinhou de início com Celton Biai, Tomás Tavares, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Diogo Capitão, Jota, Gonçalo Ramos, Umaro Embaló, Tiago Dantas e Nuno Santos.

Com este resultado, o Ajax isolou-se na liderança do grupo da Youth League com sete pontos, mais um do que o Benfica, que é segundo classificado.

O Bayern de Munique é terceiro classificado com quatro pontos e o AEK ocupa a última posição, sem qualquer ponto somado.