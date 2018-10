Orçamento italiano chumbado pela Comissão Europeia

A Comissão Europeia chumbou o orçamento para 2019 proposto pelo governo italiano. Itália tem agora três semanas para apresentar um novo orçamento.

O anúncio foi feito pela pelo comissário europeu Valdis Dombrovskis, numa conferência de imprensa em Bruxelas. Dombrovskis disse que "não tivemos outra alternativa senão pedir ao Governo italiano para rever a sua proposta de orçamento. Vamos dar a Itália um máximo de três semanas para fornecer um novo plano de Orçamento para 2019”, acrescentou.

O governo italiano de extrema-direita, liderado por Giuseppe Conte, tem discutido com Bruxelas o plano orçamental para 2019 devido a questões fiscais.

O Governo italiano propôs uma meta do défice para 2019 no valor de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB), o triplo do estimado pelo anterior executivo (0,8%), que levou a Comissão Europeia a avisar na passada quinta-feira em Roma que o projeto orçamental italiano contempla uma derrapagem orçamental “sem precedentes na história do Pacto de Estabilidade e Crescimento”. O aviso foi dado por Pierre Moscovici, comissário dos Assuntos Económicos.

Bruxelas avisou que um orçamento assim corre risco de "não-conformidade" com as regras europeias e disse que poderia rejeitar o orçamento.

A Comissão Europeia recusou esta terça-feira a proposta do governo de Roma. Nunca tal aconteceu na história da União Europeia um orçamento ser mandado para trás para ser corrigido.

Antes da decisão ser conhecida, Conte disse ao site noticioso Bloomberg que "não há plano B" para uma eventual rejeição do documento e reafirmou que a meta do défice não vai ser alterada. Aliás, o primeiro-ministro italiano disse mesmo que qualquer mudança "será muito difícil para mim porque não consigo aceita-la".

Giuseppe Conte ignorou na segunda-feira os recados de Bruxelas, decidiu manter a meta do défice, mas deixou claro que “não há qualquer hipótese de um ‘Italexit’”. E à Bloomberg, esta terça-feira, repetiu o sentimento. Sentimo-nos confortáveis, muito confortáveis, sentimo-nos em casa na Europa e acho que o euro é a nossa moeda e será a nossa moeda, a moeda do meu filho, que tem onze anos, e a moeda dos meus netos", disse Conte.

Além de Itália e Portugal, também Bélgica, França, Eslovénia e Espanha receberam pedidos de esclarecimentos de Bruxelas sobre os respetivos planos orçamentais para o próximo ano, mas é o caso italiano é claramente o mais preocupante para Bruxelas.

O “orçamento do povo”, como foi batizado pelo governo, inclui 37 mil milhões de euros de despesas extras e uma redução de impostos, para “cumprimento de promessas eleitorais”, o que elevará o défice a 22 mil milhões de euros.