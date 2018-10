Ministra garante que fuga de detidos no Porto não se deveu a falta de segurança do tribunal

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, defendeu, esta terça-feira, que a fuga de três arguidos do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, na quinta-feira, não se deveu à falta de segurança das instalações.

"Relativamente àquele tribunal, todas as condições de segurança estavam criadas. Havia segurança passiva suficiente e segurança ativa, e isso funcionou", disse a ministra aos jornalistas.



Questionada sobre o que poderá ter facilitado a fuga dos três indivíduos, a governante acentuou que se trata de "um caso que está em investigação" e que, por isso, é necessário aguardar pelos resultados. "Não nos precipitemos com antecipações de cenários", indicou.

Francisca Van Dunem insistiu no apelo à "calma" e à "paciência": "Não vamos especular sobre aquilo que não sabemos. Vamos aguardar o resultado da averiguação que está a ser feita e vamos perceber, em concreto, o que é que falhou, se é que alguma coisa falhou, para aquelas três pessoas terem fugido".

A ministra disse, por outro lado, congratular-se com "a circunstância de, entretanto, as pessoas terem sido recapturadas".

A ministra falava, em Paredes, no distrito do Porto, à margem da cerimónia de um protocolo com a autarquia local para a remodelação e ampliação do tribunal local.

Os três suspeitos de dezenas de furtos a idosos no Grande Porto fugiram do TIC na quinta-feira, à tarde, depois de um juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva.

Os três homens acabaram por ser detidos na sexta-feira pela PSP, em Gondomar.