Rui Costa renova com a UAE Emirates por mais uma temporada

A UAE Emirates anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com o ciclista português Rui Costa.

"O campeão mundial de 2013, Rui Costa, teve problemas com lesões no joelho esta temporada, mas já está apto pela equipa médica e adicionou mais uma temporada a este percurso de cinco anos que leva nesta equipa", pode ler-se no comunicado da equipa do World Tour.

O ciclista luso terá agora a companhia de dois portugueses, os gémeos Ivo e Rui Oliveira, que foram contratados na semana passada pela UAE Emirates.

Para além de Rui Costa, a equipa anunciou ainda a renovação do ciclista australiano Rory Sutherland, que arranca assim a 17ª temporada na equipa