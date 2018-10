André Gomes e a estreia: "Esperava por este momento há muito tempo"

André Gomes mostrou-se satisfeito por finalmente se estrear pelo Everton, depois de várias semanas de ausência por lesão.

Em declarações reproduzidas no site do clube, o médio português gostou de se estrear no Goodison Park, casa do Everton, sendo a vitória a cereja no topo do bolo:

"Foi muito bom, tive uma boa sensação. Já esperava por este momento há várias semanas. A receção dos adeptos foi muito impressionante e estou feliz pela vitória, que é o mais importante".

O internacional luso já pensa no futuro, e quer regressar à melhor forma física para ajudar os "toffees":

"Foram os meus primeiros minutos, mas quero continuar a melhorar para estar físicamente apto. Estou a trabalhar no duro sempre a pensar no próximo jogo. Este foi uma boa partida, foi bom para me sentir confortável e confiante para continuar a ganhar minutos".

André Gomes reconhece que a qualidade no meio campo do Everton é grande, e espera dar uma dor de cabeça ao técnico Marco Silva: "Há muitos bons jogadores, ainda por cima no meio campo. É bom para a equipa, porque somos muito competitivos. Queremos dar problemas ao treinador para escolher a equipa".

Depois de se ter afirmado em Espanha no Valência e Barcelona, André Gomes experimentou outra das melhores ligas do mundo, de onde destacou a intensidade como principal diferença:

"Todos sabem que a Premier League é mais intensa. Já tinha falado com os meus colegas como há sempre surpresas nos últimos minutos, e foi importante porque marcámos os dois golos nos últimos 10 minutos".

Próximo desafio de André Gomes e companhia não se avizinha fácil. O Everton desloca-se a Old Trafford para defrontar o Manchester United de José Mourinho. O médio espera um jogo difícil mas quer conquistar os três pontos:

"Sabemos que vai ser difícil, vamos jogar em Old Trafford, mas vamos ter tempo para preparar o jogo com calma e fazer o melhor para ganhar".