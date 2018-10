Controlo antidoping no treino do Braga

O plantel do Braga realizou, esta terça-feira, testes antidoping no centro de treinos do clube arsenalista.

A sessão de treino orientada por Abel Ferreira ficou marcada pela visita surpresa da Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADoP), que realizou testes em todos os jogadores do plantel principal.

A visita surpresa do ADoP surge na sequência de controlos também no FC Porto e no Sporting, durante a semana passada.

O Braga continua a preparação para a próxima partida da I Liga, o dérbi minhoto frente ao Vitória de Guimarães, na sexta-feira, no Estádio D.Afonso Henriques.