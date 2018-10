Lisandro Semedo ambiciona chegar a um grande da Holanda

Lisandro Semedo espera, em breve, dar o salto para um grande da Holanda. O avançado, de 22 anos, cumpre a segunda temporada no modesto Fortuna Sittard e não poder regressar a Portugal, por agora.

"O meu futuro vai passar por aqui, mas sou capaz de dar um salto para um grande da Holanda, Inglaterra ou Alemanha", revela o jogador, eleito o melhor da segunda divisão holandesa, na temporada passada. Lisandro contribuiu de forma decisiva para a subida do Fortuna, com 15 golos e 18 assistências, em 40 jogos.



Nesta entrevista à Renascença, Lisandro revela que "jogar na primeira divisão é completamente diferente, o ritmo é muito mais elevado, os jogadores são melhores, mas está a ser ótimo". "Esperava estar a fazer uma época um pouco melhor, mas acredito que ainda posso melhorar", diz o avançado, que tem dois golos, em dez jogos.

Quanto a Portugal, só no caso de ser "um projeto aliciante", caso contrário a ambição é "continuar no estrangeiro". Lisandro, de 22 anos, é um jogador formado no Sporting. Em 2015 deixou o clube de Alvalade e rumou ao Reading, de Inglaterra, onde jogou pela equipa sub-21. Em 2016/17 jogou no AEZ Zakakiou, na primeira divisão do Chipre. Desde a temporada passada que joga no Fortuna Sittard.