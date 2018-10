Alan e a luta pelo título: "Não temos o plantel dos três grandes"

Alan, antigo jogador do Braga e atual diretor de relações institucionais, mantém as expectativas humildes na luta pelo título e espera um "grande jogo" no dérbi minhoto frente ao Vitória de Guimarães.

O Braga lidera atualmente o campeonato, mas Alan reconhece que o plantel não está ao nível dos três grandes:

"Temos crescido muito, mas não posso falar que temos o plantel dos três grandes. Mas é um excelente plantel. Temos de fazer o nosso papel e ganhar os jogos independentemente deles. Se chegarmos ao fim da época e estivermos na frente, parabéns para nós. Se não estivermos, temos de continuar na luta".

Em declarações a Bola Branca à margem da Gala do Desporto em Braga, o diretor do emblema arsenalista encara com normalidade a liderança no campeonato: "Temos uma grande equipa e estamos no lugar certo até ao momento. Precisamos de continuar a jogar bem, é isso que importa"

Alan antecipou a partida frente ao emblema vitoriano, próximo desafio da equipa de Abel Ferreira, e apelou ao "fair-play" fora das quatro linhas:



"Espero que façamos um grande jogo. Queremos vencer, mas o mais importante é que seja um jogo decidido em campo, e não com violência fora dele".