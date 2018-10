Fernando Mendes defende Peseiro e diz que "o problema do Sporting são os sportinguistas"

Fernando Mendes sai em defesa de José Peseiro, muito criticado, principalmente, pelos próprios sportinguistas. Algo que leva o antigo jogador dos leões a concluir que o principal problema não é o treinador, ou os adversários, são os próprios adeptos.

"No Sporting nunca nada está bem. Um dos problemas do Sporting tem a ver com os próprios sportinguistas, que não se conseguem unir em torno de um só objetivo, de um amor que é o Sporting Clube de Portugal. As pessoas têm de pensar porque é que o Sporting tem ganho tão pouco. Não são os adversários, muitas vezes somos nós, os sportinguistas, que estamos a prejudicar o clube", observa Fernando Mendes, em entrevista à Renascença.

O antigo lateral recolhe uma série de argumentos que servem para justificar os resultados e as exibições do Sporting, sob comando de José Peseiro. "Tudo é perfeitamente desculpável depois de tudo o que se passou. Há um treinador que chega e tem de reconstruir uma equipa. Há fatores muito importantes. Muitos dos titulares nem contavam, na época passada, para Jorge Jesus", sublinha Fernando Mendes.

O que o ex-jogador recomenda é "serenidade", com total noção da "responsabilidade que é vestir aquela camisola".

"Arsenal pode ser o clique"

Fernando Mendes está convencido de que o ponto de mudança, a nível de exibições e resultados, poderá ser o jogo com o Arsenal. O Sporting defronta os ingleses, em Alvalade, na quinta-feira, para a fase de grupos da Liga Europa, e, apesar de "não atravessas um bom momento", pode aproveitar este desafio para dar "o clique que pode fazer disparar a equipa".

Do outro lado, sublinha, vai estar "uma equipa fortíssima, recheada de bons jogadores, que está com um grande andamento" e que vai criar muitos problemas ao Sporting. Apesar deste cenário, o ex-jogador recorda que em épocas anteriores a equipa de Alvalade "conseguiu bater-se bem" com formações de qualidade superior.



Fernando Mendes considera que o arranque atribulado da época "tem prejudicado as exibições" do Sporting, e pede aos jogadores mais experientes para "ajudar os mais novos" a enfrentar estes jogos importantes.