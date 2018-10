Miranchuk admite motivação extra para defrontar Casillas

Aleksey Miranchuk, avançado do Lokomotiv de Moscovo, admite motivação extra para defrontar Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto.

O extremo de 23 anos acredita que é importante a formação moscotiva marcar golos, algo que ainda não conseguiu fazer nesta edição da Liga dos Campeões:

"Ainda não marcámos nenhum golo nesta edição. É importante quebrarmos isso. Vamos entrar muito motivados para traçar o nosso caminho na Liga dos Campeões", disse em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Miranchuk não esconde que a ideia de marcar um golo a Iker Casillas é fator de motivação acrescida:

"O Casillas é um fator de motivação extra para eu marcar. Sempre admirei-o, mas já marquei golos a outros guarda-redes de classe mundial. O mais importante será a equipa no seu todo".

A partida entre Lokomotiv e FC Porto tem hora marcada para as 22h, na Rússia, um horário tardio que não incomoda o jogador do Lokomotiv: "Assim até posso dormir até mais tarde e posso fazer as coisas sem nenhuma pressa".

O Lokomotiv de Moscovo-FC Porto terá início às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, minuto-a-minuto, em rr.sapo.pt.