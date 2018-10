Português ganha 3,5 milhões de euros para financiar investigação no Instituto de Medicina Molecular

Um investigador português do Instituto de Medicina Molecular integra o consórcio que venceu um projeto do Conselho Europeu de Investigação no valor de 10 milhões de euros.

Edgar Gomes, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, integra um projeto que pretende estudar os processos fundamentais do desenvolvimento, estrutura e fisiologia do músculo, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira.

Trata-se da primeira vez que um projeto "Synergy" do Conselho Europeu de Investigação é atribuído a um grupo de investigação em Portugal, de acordo com a nota do Instituto de Medicina Molecular.

Este financiamento, que estava suspenso desde 2013, foi desenhado para "tornar possíveis colaborações científicas não convencionais".

O projeto em causa pretende estudar o desenvolvimento e estrutura do esqueleto celular. Segundo o comunicado do Instituto de Medicina Molecular, a colaboração entre os investigadores deste consórcio poder permitir obter pistas sobre várias doenças, compreendendo a dinâmica do esqueleto das células.

Além de Edgar Gomes, integram este projeto vencedor dois outros investigadores, Michael Way e Carolyn Moores, ambos do Reino Unido.

Já anteriormente, o laboratório de Edgar Gomes e o de Michael Way tinham mostrado que um complexo de moléculas (Arp2/3) é essencial para o correto desenvolvimento do músculo.

O objetivo agora é "expandir este conhecimento" e determinar o papel daquelas moléculas no desenvolvimento, estrutura e fisiologia do músculo.

Cada um dos três laboratórios vai receber cerca de 3,5 milhões de euros durante um período de seis anos.