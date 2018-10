Xavi não tem dúvidas: "Messi é melhor do que Ronaldo"

Xavi considera que Lionel Messi é o melhor do mundo, não da atualidade, mas de sempre. Em entrevista ao "Corriere dello Sport", o espanhol foi convidado a fazer a comparação crónica com Ronaldo e não deixou espaço para dúvidas.

"Messi é o melhor com quem joguei, o único que pode fazer a diferença sozinho e a qualquer momento. É, sem dúvida, melhor do que Ronaldo. Para mim, o Messi é o melhor jogador do mundo, o melhor da história do futebol", sublinhou Xavi, que jogou 11 anos com o internacional argentino, no Barcelona.

Aos 38 anos, Xavi joga no Al-Sadd, do Qatar, onde é treinado por Jesualdo Ferreira.