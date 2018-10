​Multinacional francesa instala-se em Portugal para estar junto dos cérebros portugueses

É uma equação diferente do habitual. A Voltalia tem naturalidade francesa, mas percebeu que alguns dos melhores cérebros a trabalhar a energia solar estão em Portugal. Em vez de os levar, instalou-se por cá e inaugura, em breve, no Porto, um "Centro de Competências" para a energia fotovoltaica.



“Queremos os melhores a trabalhar com os melhores e é à procura dos melhores que nós vamos estar no mercado ativamente“, diz à Renascença o diretor de comunicação da empresa, José Carlos Amador.

“Os nossos engenheiros são bons, são muito bons. Nós damos cartas em todos o mundo e com a abertura do novo centro em Portugal onde nós queremos a proximidade com a academia nós vamos ainda enriquecer mais a nossa equipa com portugueses. A ideia é formar pessoas, nós vamos ter uma proximidade grande com a academia”, explica Amador, acrescentando que a Faculdade de Engenharia do Porto “será um dos primeiros alvos da Voltalia”.

De acordo com a empresa, o objetivo é formar e dar emprego a mais 120 especialistas.

Mas não foi só pelos cérebros portugueses que a empresa decidiu instalar-se em Portugal.

“Portugal é um dos países da europa com a melhor insolação, desde há muito tempo é conhecido e reconhecido que Portugal está a fazer um trabalho excelente na área das renováveis. Portugal está estrategicamente colocado para conseguir dar resposta aquilo que é Europa, para. Africa e para a América Latina”, remata.