Lisandro Semedo: "Ajax guarda muito bem a bola e joga de olhos fechados"

Com um ataque perigoso não sobram muitas fragilidades na equipa, nomeadamente na defesa. O setor mais recuado do Ajax tem um dos defensores mais requisitados do momento, o jovem de 19 anos Matthijs de Ligt, cobiçado por Barcelona e Manchester City. Apesar de defender bem, a equipa abre espaços ao adversário e será nesse ponto que as águias terão que se fixar.

Embora os holandeses tenham alguns jogadores experientes no plantel, como por exemplo o avançado Huntelaar, Lisandro Semedo aponta como jogadores cruciais Ziyech, Tadic e Neres.

Ajax e Benfica defrontam-se esta noite, às 20h00, num jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.