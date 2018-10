Yuri Semin espera exibição de gala de Éder frente ao FC Porto

Yuri Semin, treinador do Lokomotiv de Moscovo, deixou grandes elogios à equipa do FC Porto e espera que Éder possa marcar a diferença na partida da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão da partida de quarta-feira, o técnico russo de 71 anos espera uma exibição de gala de Éder, avançado português: "O futebol vive das emoções, e eu espero que o Éder faça um grande jogo, está a preparar-se muito bem. Espero que o seu jogo seja brilhante".

Ainda assim, Semin reconhece a dificuldade do encontro e deixa elogios à equipa orientada por Sérgio Conceição:

"Gosto muito do estilo deles, assisti ao último jogo, mas eles infelizmente perderam por 1-0 contra o Benfica, mas gostei do FC Porto. É uma equipa muito jovem e muito agressiva. Jogam sempre com grande motivação e gostam de jogar nos flancos".

O Lokomotiv é atualmente último classificado do grupo D, ainda sem qualquer ponto somado. Face ao mau momento na Liga dos Campeões, Semin percebe a importância de um bom resultado frente aos dragões:

"Afastámo-nos a nós mesmos, e percebemos que uma vitória dá-nos uma possibilidade de lutar por melhores objetivos. Vamos preparar os jogadores e fortalecer as posições de ataque".

O Lokomotiv de Moscovo recebe o FC Porto, esta quarta-feira, às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, minuto-a-minuto, em rr.sapo.pt.