Bruno de Carvalho: os insultos a Patrício e o cancelamento da festa da Taça

A CMTV revelou alegadas mensagens agressivas trocadas entre Bruno de Carvalho e André Geraldes, antigo "team manager" do Sporting.

De acordo com as informações reveladas, o ex-presidente dos leões insultou Rui Patrício após a derrota na última jornada do campeonato, frente ao Marítimo, que relegou o Sporting para terceiro lugar do campeonato e ditou a impossibilidade de disputar a Liga dos Campeões esta temporada.

Posteriormente, BdC informou André Geraldes que não iria estar presente na final da Taça de Portugal frente ao Desportivo das Aves e que não iriam existir celebrações, em caso de vitória.

Nesse mesmo dia, os adeptos leoninos tentararam agredir os jogadores do Sporting no aeroporto da Madeira. Dois depois, ocorreu o ataque na Academia em Alcochete, que ditou a rescisão unilateral de nove jogadores. Apenas Bruno Fernandes, Bas Dost e Battaglia voltaram atrás nas decisões.