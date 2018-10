Facebook apaga contas e páginas de apoio a Bolsonaro

O Facebook apagou páginas de apoio a Jair Bolsonaro, o candidato da extrema-direita às presidenciais brasileiras, por violarem políticas de autenticidade e de spam. Ao todo, foram 68 páginas e 43 perfis pessoais que a rede social decidiu fechar.

Todas as contas estavam associadas a uma única entidade, o grupo Raposo Fernandes (RFA). O Facebook disse, em comunicado, que a decisão em apagar as páginas de apoio a Bolsonaro se deveu ao spam que estas produziam. "Temos visto spammers (pessoas que criam spam) usando cada vez mais conteúdo sensacionalista político – em todos os espectros ideológicos – para construir uma audiência e direcionar tráfego para os seus sites fora do Facebook, ganhando dinheiro cada vez que uma pessoa visita esses sites", revela a rede social.

O grupo RFA geria páginas como o Movimento Contra Corrupção ou a TV Revolta, cada uma com mais de três milhões de 'gostos'. Era a maior rede de apoio ao candidato. Uma reportagem do The Intercept, um meio de comunicação online no Brasil, revelava que o grupo tinha recebido pagamentos do Partido Renovador Trabalhista Brasileira, o partido do candidato a vice-presidente de Bolsonaro, António Mourão.

As páginas pendiam várias vezes para o lado das políticas Bolsonaro; aliás, o grupo geria também páginas que expressavam apoio ao candidato e celebraram o resultado da primeira volta, que deu a vitória ao polémico candidato.

Em comunicado, o Facebook defende a decisão, garantindo que apaga as páginas não pelo seu conteúdo e pela sua posição política, mas sim pela forma como o publicavam.

"As pessoas por trás da RFA criaram páginas usando contas falsas ou múltiplas contas com os mesmos nomes, o que viola as nossas políticas. Eles então usavam essas páginas para publicar uma grande quantidade de artigos caça-cliques (ou "clickbait", em inglês), com o objetivo de direcionar as pessoas para os seus sites fora do Facebook. Esses sites, por sua vez, têm uma grande quantidade de anúncios programáticos e pouco conteúdo, funcionando como “fazendas de anúncios” (“ad farms”, em Inglês). Nós baseamos a nossa decisão em remover essas Páginas pelo comportamento delas – como o facto de estarem a usar contas falsas e repetidamente publicarem spam -, e não pelo conteúdo que estavam a publicar", esclarece a rede social.