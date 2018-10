Gonçalo Oliveira começa forte, mas acaba eliminado na China

Gonçalo Oliveira foi eliminado na 1ª ronda do Challenger de Liuzhou, na China, por Zhe Li, ao fim de quase três horas de jogo. O tenista português, 283 do mundo, entrou muito bem no encontro, com vitória no primeiro parcial, por 6-1.

O tenista chinês (259), no entanto, reergeu-se e venceu o segundo set, pot 6-7. O terceiro set voltou a ser equilibrado, mas Zhe Li resolveu tudo a ser favor, a vencer por 4-6.

Gonçalo continua em Liuzhou para disputar o torneio de pares. O tenista português faz dupla com o egípcio Mohamed Safwat. Na 1ª ronda defrontam o par chinês formado por Rigele Te e Di Wu.