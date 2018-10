À terceira não foi de vez. LeBron James ainda não ganhou pelos Lakers

Ainda não foi desta que LeBron James festejou a primeira vitória com a camisola dos LA Lakers. Ao terceiro jogo, terceira derrota da sua nova equipa de "King" James. Os San Antonio Spurs foram os "carrascos", ao vencer, por 142-143, num jogo resolvido no prolongamento.

Apesar da derrota, os fãs já tiveram um "cheirinho" do que "King" James pode fazer. No último período, San Antonio vencia 128-125 e estava no ataque. Os texanos tinham oportunidade de fechar as contas, mas falharam de longe, a dez segundos do final. O ressalto foi ganho pelos Lakers e a bola chegou rapidamente a LeBron. Com sete segundos no cronómetro, gastou cinco e atirou de muito longe para empatar o encontro e abrir o prolongamento.

Os Spurs, todavia, foram superiores no tempo extra e conquistaram a segunda vitória da temporada. LaMarcus Aldridge, com 37 pontos e dez ressaltos, e DeMar de DeRozan, com 32 pontos, 14 assistências e oito ressaltos, lideraram a equipa de San Antonio. Curiosamente LeBron James registou exatamente os mesmos números que DeRozan: 32 pontos, 14 assistências e oito ressaltos. Kykle Kuzma foi o melhor marcador dos Lakers, com 37 pontos.

Foi uma noite de muita ação na NBA, com muitos jogos espalhados por todo o território norte-americano. Destaque para a derrota dos Celtics, em casa, com os Magic, para o regresso às vitórias dos campeões, Warriors, diante dos Suns, e para os Raptors, que bateram os Hornets, e ainda não perderam, esta temporada. Ao fim de quatro jogos, quatro vitórias para os canadianos.

NBA

Resultados

Boston Celtics-Orlando Magic, 90-93

Toronto Raptors-Charlotte Hornets, 127-106

Milwaukee Bucks-New York Knicks, 124-113

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers, 101-91

Dallas Mavericks-Chicago Bulls, 115-109

Utah Jazz-Memphies Grizzlies, 84-92

Portland Trail Blazers-Washington Wizards, 124-125 (polongamento)

Golden State Warriors-Phoenix Suns, 123-103

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs, 142-143 (prolongamento)