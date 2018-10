Coreias retiram armas de aldeia fronteiriça até quinta-feira

As duas Coreias continuam a caminhar para a paz, com mais um acordo de desarmamento. Na segunda-feira, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul concordaram em desmilitarizar a "aldeia da trégua" de Panmunjon. A localidade, situada na fronteira entre os dois países, é a única onde as tropas sul e norte-coreanas se olham de frente.

O acordo é mais um passo conjunto na tentativa de amenizar as tensões diplomáticas vividas durante décadas. No início do mês, as tropas dos dois países desarmaram e removeram cerca de 800 mil minas terrestres.

"As duas Coreias e o UNC (o comando das Nações Unidas liderado pelos Estados Unidos) concordaram em tomar medidas para retirar armas e postos militares da Zona de Segurança Conjunta até 25 de outubro e nos dias seguintes, as três partes vão conduzir uma vistoria conjunta" disse o ministro da Defesa sul-coreano.

Apesar de as duas Coreias continuarem, tecnicamente, em guerra, as últimas reuniões entre Kim Jong-un, o líder do Norte, e Moon Jae-in, primeiro-ministro do Sul, têm sido muito promissoras. Os dois reuniram-se em setembro para discutir o desarmamento do arsenal nuclear da Coreia do Norte, que abrandou depois de uma onda de desnuclearização inicial, a mando do líder norte-coreano.

Essa desnuclearização surgiu precisamente depois da histórica reunião entre Kim Jong-Un e Donald Trump em Singapura, no passado mês de junho. Foi a primeira vez que um presidente americano se encontrou com um líder da Coreia do Norte. Durante a guerra entre as Coreias, no auge da Guerra Fria, durante os anos 50, a paz nunca foi assinada. Existe apenas uma trégua que dura há mais de 60 anos.

Os Estados Unidos pretendem que a Coreia do Norte dispense todo o seu arsenal nuclear e só depois levantarão sanções económicas no país.

A Coreia do Norte é conhecida por ser um dos países mais fechados do mundo, com a dinastia Kim a governar o país desde 1948. A guerra arrancou em 1950, quando o líder Kim Il-Sung tentou juntar as duas Coreias com o apoio da União Soviética. A alienação norte-coreana tem-se amenizado durante este ano, com as visitas regulares do secretário de Estado norte-americano ao país e as reuniões entre Kim Jong-un e o primeiro-ministro sul-coreano.