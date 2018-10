Em busca da vitória em Amesterdão

O Ajax-Benfica, desta noite, é o maior destaque na secção desportiva das bancas. O Benfica entram em campo para o terceiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões e Rui Vitória assegurou que não vai lutar pelo ponto.

"Tudo pela vitória", escreve o "Record". "Vitória não pensa no pontinho", lê-se no jornal "O Jogo". "A Bola" tem manchete a preto e branco com duas antigas glórias a brilhar: "Eles estão a ver". Eles são Cruyff e Eusébio. O diário recorda os duelos entre os dois amigos imortais. O jogo de hoje é às 20h00, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

A norte, "O Jogo" puxa o FC Porto para manchete. "O Sérgio contagia um grupo como ninguém", diz Zé Luís, avançado que jogou sob comando do treinador português, no Braga. Zé Luís joga no Spartak de Moscovo e faz a radiografia ao Lokomotiv, adversário dos campeões nacionais na Liga dos Campeões.

"O Jogo" informa que Varandas pede ajuda a Jorge Mendes para resolver o caso Gelson Martins e o "Record" revela sms de Bruno de Carvalho. Isto no dia em que Mathieu é dado como apto.

As palavras de Ronaldo, em Manchester, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Liga dos Campeões, também estão em destaque nas primeiras páginas. "A verdade vem sempre ao cima", disse o jogador da Juventus, sobre o caso Mayorga.