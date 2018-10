México prepara chegada de mais um furacão

Milhares de pessoas foram evacuadas, edifícios foram resguardados com tábuas e as aulas foram canceladas na costa pacífica do México. O furacão "Willa" aproxima-se da costa pacífica do país e ameaça os resorts de turismo com ventos e chuvas fortes, esta terça-feira.

Esta segunda-feira à noite, as pessoas protegeram com placas de madeira as janelas e portas de hotéis virados para o centro histórico de Mazatlan, uma cidade costeira no estado de Sinaloa.

Está previsto que o furacão seja um dos mais poderosos dos últimos anos a entrar no México pelo oceano Pacífico. Espera-se que "ataque" o país a sul de Mazatlan durante a tarde desta terça-feira.

Em bombas de gasolina e lojas de conveniência na periferia da cidade, há longas filas para abastecer os carros e as dispensas. À agência Reuters, uma funcionária de uma bomba de gasolina, Zulema Pardo, diz que os habitantes têm entrado no estabelecimento consistentemente durante horas para comprar água e gasolina. A estante onde costuma estar o pão está completamente vazia.

"As pessoas estão mesmo assustadas", diz Zulema Pardo. "As pessoas estão malucas e agitadas". Na segunda-feira, a tempestade estava a 130 quilómetros do arquipélago Islas Marías, que, por sua vez, fica a 100 quilómetros da costa mexicana.

Vários outros destinos turísticos em Nayarit, também no estado de Sinaloa, estão no caminho que a tempestade irá percorrer. De acordo com as previsões meteorológicas do Centro Nacional de Furacões americano, em Miami, o furacão levará à zona "um surto de tempestade, vento e chuva que coloca em risco a vida".

O "Willa" é um furacão de categoria 4, um dos níveis mais altos na escala de Saffir-Simpson. Chegou mesmo a atingir a categoria 5 e as tempestades que antecederam a chegada do furacão descarregaram fortes chuvas e inundações no país. De recordar que o Leslie, quando passou em Portugal, era "apenas" uma tempestade tropical e o máximo que atingiu foi a categoria 1. Espera-se que o Willa perca intensidade à medida que chegue à costa do México.

O governador de Nayarit, Antonio Echevarria, disse à Reuters que mais de 10 mil pessoas estavam a ser evacuadas e as escolas estavam fechadas. Avisou também os habitantes da cidade para não enfrentarem o temporal e não saírem das suas casas. "Não vamos ser machos. Não vamos ser superheróis", disse o governador. "É um furacão muito forte, muito potente e não queremos nenhuma tragédia".

Espera-se chuva que inunde o chão até a uma altura de 45 centímetros. Mesmo edifícios até 500 metros de altura, perto da costa, poderão ficar sem luz e sofrer danos na estrutura, alerta o serviço nacional de meteorologia mexicano.

Apesar de tudo, os turistas na região não se mostraram preocupados. "Não estraga o prazer de estar aqui", disse Angel Avelar à agência Reuters. "Talvez as coisas estejam diferentes amanhã", continua enquanto abre uma cerveja.