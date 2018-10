Évora. 1,3 milhões de euros para rejuvenescer o histórico Palácio de D. Manuel

Já começaram as obras de requalificação do Palácio de D. Manuel, o “icónico monumento, que completou em 2016 cinco séculos de existência”. O anuncio, feito pelo município, revela que o projeto é assinado pelos arquitetos Victor Mestre da Universidade de Coimbra e Sofia Aleixo da Universidade de Évora, e que a intervenção já em curso, “vai dotar todo o edifício de modernas condições de segurança e funcionalidade”.

À Renascença, o presidente da câmara municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, acrescenta que a “proposta de requalificação do palácio” prevê a criação de “um centro interpretativo para fazer a receção aos visitantes que passam pela zona”, visitada por cerca de “300 mil turistas por ano.”

A requalificação do Palácio de D. Manuel está, assim, agregada ao projeto de criação do “Centro de Acolhimento Turístico e Interpretativo de Évora e Alentejo Central”, que vai “num futuro próximo envolver toda a Praça 1º de Maio, com adaptação dos edifícios do Mercado e do Museu de Artesanato”, refere a autarquia.

A finalidade passa pela “criação de estruturas que possam responder ao nível de exigência dos fluxos turísticos, nomeadamente no que se refere ao apoio geral, logística e informação qualificada não apenas sobre a cidade de Évora, mas também todo o Alentejo Central”, lê-se numa nota de imprensa.

O autarca pormenoriza e explica que as obras vão reabilitar “coberturas, os vãos, as janelas, e criar um acesso de elevador ao primeiro andar para cidadãos com dificuldades de locomoção”. Segundo Carlos Pinto de Sá, o edifício histórico vai ser dotado de “condições técnicas modernas para que haja uma sala de conferências e uma sala de exposições para servir a cidade”.

O projeto prevê, também, um novo acesso a partir da Praça 1º de maio, permitindo a abertura do palácio mesmo quando o jardim publico, onde se insere, esteja encerrado.

“Ganha-se, por um lado, uma imagem do palácio para a praça e, por outro lado, a sua funcionalidade, constituindo uma forma de receber melhor os nossos visitantes e dar uma ideia do que é a cidade de Évora”, adianta o presidente do município.

A empreitada de requalificação do Palácio de D. Manuel vai custar quase 1,3 milhões de euros, com 85% de financiamento comunitário ao abrigo do programa “Alentejo 2020”, sendo os restantes 15% suportados pelo orçamento municipal, e não prevê alterações na imagem exterior do edifício.

“Este edifício é símbolo da cidade de Évora”, recorda Pinto de Sá, tendo feito “parte do antigo Paço Real que ia até á igreja de S. Francisco”, sendo esta “intervenção um contributo muito importante para a cidade e para a sua imagem”, admite o autarca.