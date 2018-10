Contas de 2017/18 aprovadas pelos acionistas da SAD do Braga

Os acionistas da SAD do Braga aprovaram, esta segunda-feira, o relatório e contas da temporada passada, que se traduziu num prejuizo de 1,83 milhões de euros.

Em comunicado no site do clube, a sociedade anónima do clube minhoto aprovou os resultados apresentados da temporada passada com 99,99% de votos a favor, e sem qualquer voto contra, e também o orçamento para a presente temporada, que prevê o regresso aos resultados positivos: 5,47 milhões de euros, o valor mais alto de sempre da SAD.

Recorde-se que no relatório da temporada passada não estavam incluídas as vendas de Vukcevic para o Levante, nem Pedro Neto e Bruno Jordão, que foram cedidos por dois anos à Lazio, com opção de compra a ser ativada no final da temporada passada.

Os rendimentos do clube, sem contar com venda de jogadores, subiram de 15,5 para 18,5 milhões de euros, assim como os custos, que aumentaram consideravelmente, de 23,7 milhões para 31 milhões de euros. Já o passivo da SAD do clube arsenalista acendeu aos 44,5 milhões de euros, sendo que na temporada passada fixava-se nos 33,5 milhões.

Na nota, o clube anunciou ainda que foi apresentada os resultados da auditoria externa realizada pela Deloitte & Associados:

"Em relação aos resultados destas auditorias, que incidiram sobre as demonstrações financeiras da SC Braga, SAD dos exercícios acima referidos, a Deloitte informou que não foi detetada qualquer irregularidade, pelo que as conclusões dos auditores são idênticas às já formuladas pelo Revisor Oficial de Contas da SC Braga, SAD nos exercícios em questão, não havendo matéria relevante a reportar".