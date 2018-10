Atenção, Sporting. Arsenal bate Leicester e soma décima vitória consecutiva

O Arsenal recebeu e venceu, esta segunda-feira, o Leicester City por 3-1.

A equipa dos "gunners" ainda entrou a perder na partida com um auto-golo de Hector Bellerín.

Os comandados de Unay Emery puxaram dos galões e viraram o resultado com uma exibição de gala no Estádio Emirates, com golos de Ozil e Aubameyang, que bisou.

Com este resultado, o Arsenal sobe ao quarto lugar da Premier League e conquista o registo de dez vitórias consecutivas em todas as competições, precisamente antes da deslocação a Alvalade.

Do lado da equipa de Claude Puel, Ricardo Pereira foi titular como extremo direito, enquanto que Adrien Silva não foi convocado.